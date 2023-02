Nintendo tenta sempre di usare tecnologie uniche e Mario è parte del processo, per Shigeru MIyamoto

Stando a Shigeru Miyamoto, cui dobbiamo tra gli altri l'ottimo port di Kung-Fu Master su NES (si scherza, lo sappiamo che ha fatto anche Wild Gunman e Sky Skipper), Nintendo trae la sua linfa vitale dall'innovazione, ossia dall'adozione di tecnologie uniche, con Mario che svolge un ruolo fondamentale nel processo.

Il maestro ne ha parlato in un'intervista concessa alla testata Polygon, in cui ha spiegato i punti di forza di Nintendo, parlando di come il franchise di Mario si sia evoluto di pari passo con l'hardware, creando un connubio imprescindibile per la compagnia.

Miyamoto: "Ritengo che siamo sempre alla ricerca di un utilizzo unico della tecnologia. Nintendo è devota alla ricerca di come utilizzarla in modo unico e distillarla in un prodotto. Quando Mario fu creato, divenne popolare e pensammo davvero che Mario fosse diventato popolare perché era un gioco divertente. Così pensiamo che per ogni nuova tecnologia introdotta, Mario debba evolversi con essa. Per ogni nuovo hardware, abbiamo avuto un nuovo Mario...

...tornando a Mario, per ogni tecnologia futura che verrà fuori, valuteremo cos'è più adatto per Mario e continueremo ad evolverci."

A essere maliziosi nella lettura delle sue parole, si può pensare che vedremo il prossimo capitolo principale della serie Mario insieme all'erede di Nintendo Switch.