Blood Omen: Legacy of Kain è disponibile su GOG, dopo 25 anni dall'uscita originale

Blood Omen: Legacy of Kain è finalmente disponibile nuovamente su GOG in versione PC, occasione unica per poter nuovamente acquistare questo gioco, considerato da molti un capolavoro e diventato sicuramente un cult per una grossa fetta di appassionati.

Sviluppato da Silicon Knights e prodotto da Crystal Dynamics, Blood Omen: Legacy of Kain è uscito originariamente nel 1996 su PlayStation e PC ottenendo un ottimo riscontro da parte di critica e pubblico, che portò a un seguito piuttosto diverso ma non meno apprezzato con Legacy of Kain: Soul Reaver.

La storia della serie è però costellata da problemi organizzativi e caos burocratico, sia nella gestione dei diritti che per quanto riguarda gli accordi tra sviluppatori e publisher, che hanno portato praticamente alla scomparsa dei vecchi capitoli, diventati poi non rintracciabili sul mercato per diversi anni.

Blood Omen: Legacy of Kain, una scena del gioco

Per questo motivo, il ritorno di Blood Omen: Legacy of Kain in versione acquistabile e aggiornata per essere compatibile con i PC moderni rappresenta una notizia importante e attesa da una bella quantità di giocatori che lo stavano aspettando ormai da tanti anni.

Blood Omen: Legacy of Kain è dunque disponibile su GOG a questo indirizzo al prezzo di 6,99 euro (6,29 con la promozione di lancio), compatibile con Windows 7, 8 e 10 e con un download di 582 MB. I requisiti hardware non dovrebbero essere ovviamente un problema per qualsiasi PC attuale.