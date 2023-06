Comicon Bergamo: la capitale della cultura si anima con tre giorni di fumetti, giochi e videogiochi

Si prosegue con la mostra Le ragazze non sanno disegnare . Venti donne del fumetto raccontano il femminile, visitabile dal 23 giugno al 24 settembre presso il Mo.Ca - Centro per le nuove culture di Brescia. Le autrici esposte: Chiara Abastanotti, Bianca Bagnarelli, Barbara Baldi, Iris Biasio, Laura Camelli, Lorena Canottiere, Sara Colaone, Patrizia Mandanici, Leila Marzocchi, Arianna Melone, Alice Milani, Lorenza Natarella, Wally Pain, Rita Petruccioli, Cristina Portolano, Silvia Rocchi, Martina Sarritzu, Laura Scarpa, Alice Socal e Zuzu.

Il programma dell'International Pop Culture Festival è ricco di imperdibili novità: si parte con "Scottecs Gigazine", la nuova rivista di Sio che sarà pubblicata dalla neonata casa editrice Gigaciao fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Keison. "Scottecs Gigazine" arriverà in edicola il 5 luglio, ma sarà presentata e venduta in anteprima proprio a COMICON Bergamo!

Non mancheranno anche interventi da parte di alcuni dei principali attori dell'industria dei videogiochi come Mauro Fanelli di MixedBag, Marco Ponte , CEO e Creative Director di Nacon Studio Milan, Fabio Pagetti , Creative Director di Reply Game Studios e Cristina Nava , Senior Associate Producer di Ubisoft Milano. Con lei ci sarà anche Andrea Babich , narrative director dello studio.

Sono tanti gli appuntamenti imperdibili anche per gli amanti dei videogiochi. Oltre a una pletora di influencer , creator e star dei social network come Sabaku, Cydonia o Roby, ci saranno anche Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, ma anche grande appassionata di videogiochi, Stefano Gallarini, storico volto dei videogiochi televisivi, e il nostro Lorenzo Kobe Fazio.

La sezione Cinema e serie TV si prepara al debutto con fitto calendario di incontri con ospiti come Michele Posa e Luca Franchini - il Bardo e il Godzilla - da oltre vent'anni le voci del wrestling in Italia e attualmente in onda con i principali show WWE sulle frequenze di DMax e di Discovery+. Hanno commentato tre WrestleMania dal vivo dagli States e raccontato le gesta di campioni come John Cena, Eddie Guerrero, The Undertaker, The Rock, Roman Reigns, Rey Mysterio e mille altri

Si continua con l'incontro con due veri guru del doppiaggio che racconteranno come si crea la magia italiana dei cinecomics della Marvel con dimostrazioni pratiche dal vivo! A parlarne Marco Guadagno (Direttore del doppiaggio di tutti i film Marvel) e Massimiliano Manfredi (voce di Thor).

Non può mancare il tema dell'Intelligenza Artificiale: le macchine prenderanno il sopravvento e bisognerà mandare qualcuno indietro dal futuro per salvare l'umanità o magari... no? Se ne parlerà con 151 eg, CineCinzia, Victor Laszlo, Paolo Bernardelli, Francesco Grisi, Gabrielle Croix, Alessandro Redaelli, Matteo Corradini, Lorenzo Longoni.

Il 14 luglio 2023 uscirà in Giappone How Do You Live?, il nuovo film del maestro Hayao Miyazaki, mentre alcuni dei suoi capolavori torneranno al cinema in Italia nel corso dell'estate con la rassegna "Un mondo di sogni animati". Sommobuta, Caverna di Platone, 151eg, Uippo e CineCinzia ripercorreranno insieme la straordinaria carriera di questo artista che regala sogni da oltre 50 anni.

La sezione Asian ospiterà i seguitissimi content creator Nicolò Balini (Human Safari) e B.O.B (Beyond Ordinary Borders) che, attraverso le proprie esperienze, porteranno il pubblico alla scoperta del Giappone. Arrivano anche due grandi notizie dal mondo K-pop: nel 2024 il festival ospiterà le finali del campionato italiano solisti di danza K-Pop Crew Battle Festival, e durante l'edizione 2023 sarà inaugurato il circuito delle selezioni, con la prima tappa delle regionali di questa sempre più amata e frequentata competizione.

Per celebrare l'uscita di Final Fantasy XVI (disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5) - il prossimo capitolo standalone di una delle saghe più amate e giocate nel mondo dei videogame che ora include per la prima volta in assoluto per il franchise il doppiaggio in italiano ci sarà un panel speciale che vedrà la partecipazione dei doppiatori italiani Alessandro Capra (Clive Rosfield) e Katia Sorrentino (Benedikta Harman) e di Sabaku, Cydonia e Phenrir Mailoki. Il panel includerà un messaggio esclusivo di Naoki Yoshida, Producer di Final Fantasy XVI, realizzato appositamente per il pubblico del Comicon.

Tra gli ospiti più attesi ci saranno: Leo Ortolani, Tanino Liberatore, Milo Manara, Matteo De Longis, Roby, Claudio Di Biagio e molti altri.

Infine, la musica con i concerti di Cristina D'Avena con la Bim Bum Bam Band, Immanuel Casto, la cantante giapponese Mion al suo primo concerto in Italia.