Hoyoworld: leak mostra il gioco in stile Animal Crossing dei creatori di Genshin Impact

Tramite una serie di leak abbiamo modo di vedere "Hoyoworld" (nome non ufficiale), un gioco che pare essere sulla falsariga di Animal Crossing realizzato dai creatori di Genshin Impact. Potete vedere tramite i seguenti tweet alcune immagini dedicate ad ambienti e personaggi.

Viene segnalato che il nome in codice del gioco è "HYG", mentre "Hoyoworld" è un nome creato dai fan. Attualmente non abbiamo a disposizione un nome ufficiale del gioco, in quanto tutto è emerso unicamente in qualità di leak.

Ciò che possiamo vedere è un personaggio umano all'interno di ambienti urbani e rurali. Si tratta di piccoli frammenti e ovviamente non è detto che si tratti di contenuti reali: potrebbero essere falsi oppure semplicemente potrebbero essere vecchi e non rappresentare l'attuale aspetto del gioco. Gli altri tweet mostrano inoltre dei personaggi in forma animale con un taglio fantasy, altro fattore che rende semplice il collegamento con Animal Crossing, dove il protagonista è umano ma gli altri abitanti sono animali antropomorfi.

Per ora non abbiamo altre informazioni. Trattandosi di un gioco di miHoYo, che ripetiamo sono noti soprattutto in quanto creatori di Genshin Impact, non sarebbe affatto strano se questo videogioco fosse un altro free to play con elementi gatcha, che probabilmente si adatterebbero con facilità ai personaggi in stile animale e agli elementi cosmetici da ottenere per personalizzare il proprio mondo di gioco. Per ora, però, si tratta solo di speculazioni.