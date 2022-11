Controller Wireless per Xbox Series X|S in offerta nel negozio ufficiale di Microsoft

Grande offerta per tutti i possessori di console Xbox e PC: il Controller Wireless per Xbox Series X|S è in sconto nel negozio ufficiale di Microsoft, dove è possibile acquistarlo per 39,99€ invece di 59,99€.

Controller Wireless per Xbox Series X|S nel Microsoft Store

Si tratta di un'ottima notizia per chiunque sia alla ricerca di un controller per PC e Xbox e non voglia spendere più di tanto, senza però rinunciare alla qualità.

Questa periferica non dovrebbe essere un mistero per nessuno, visto che è ormai sul mercato da più di due anni. Comunque sia, leggiamo la descrizione ufficiale, presa proprio dallo store di Microsoft:

Accresci il livello del tuo gioco

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox, con superfici sagomate e proporzioni raffinate per garantire maggiore comfort durante il gioco. Tieni il bersaglio con l'impugnatura antiscivolo e la croce direzionale ibrida. Acquisisci e condividi contenuti all'istante con l'apposito pulsante Condividi. Associa più dispositivi, gioca e passa rapidamente dall'uno all'altro con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, Android e iOS.