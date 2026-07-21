Cralon aggiorna interfaccia e contenuti con l'Update 4.0, annunciato un nuovo editore

L'annuncio arriva insieme a un nuovo trailer , realizzato per l'occasione, e una riorganizzazione generale dei contenuti della pagina Steam, per rendere più chiaro di che gioco si sta parlando.

Il team di sviluppo di Cralon ha l'ingresso di un nuovo editore nel progetto: Assemble Entertainment , che si occuperà di supportare il team nelle attività di marketing, comunicazione e promozione, con l'obiettivo di aumentare la visibilità del titolo.

L'aggiornamento 4.0

Contestualmente è stato pubblicato anche l'Update 4.0, un aggiornamento che prosegue il lavoro di sviluppo e introduce una serie di interventi concentrati soprattutto sull'interfaccia e sulla rifinitura generale dell'esperienza. Gli sviluppatori hanno ringraziato la community per i suggerimenti e per la pazienza dimostrata durante il percorso di sviluppo.

La novità principale riguarda il completo rinnovamento dell'interfaccia utente, che ora interessa il menu principale, il sistema di commercio, il crafting, le opzioni, i menu per il caricamento e il salvataggio, l'inventario, i dialoghi e il diario.

Tra le altre modifiche dell'Update 4.0 figurano inoltre la visualizzazione dei livelli dei nemici, l'aggiunta di alcuni effetti sonori mancanti e la correzione di diversi problemi dei testi, oltre ad altri interventi di minore entità.

Gli sviluppatori hanno inoltre invitato gli utenti interessati a seguire il gioco e a lasciare una recensione, così da contribuire a far conoscere Cralon a un pubblico più ampio.