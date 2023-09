È morto Yoshitaka Tamaki, artista che lavorò alla serie Shining Force di SEGA

Yoshitaka Tamaki, artista noto in ambito videoludico per aver realizzato artwork per Shining Force di SEGA, per Landstalker e Alundra, è morto il 13 luglio 2023 all'età di 55 anni. La notizia è stata data solo ora dal suo account X ufficiale.

Tamaki ha lavorato come illustratore, character designer e scenario writer, lasciando la sua impronta su ognuno dei titoli che ha toccato. È morto di cancro ai polmoni, ma ha voluto lavorare fino alla fine dei suoi giorni, anche mentre era sotto terapia.