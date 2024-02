Elden Ring: FromSoftware riesce a lanciare giochi AAA così spesso perché 'ha un grande staff'

Hidetake Miyazaki ha una sua teoria precisa sul perché FromSoftware riesca a lanciare tripla A a ritmi così sostenuti: è bene organizzata e ha un grande staff. Attualemnte Miyazaki è impegnato nella promozione di Shadow of the Erdtree, prima espansione di Elden Ring dalle dimensioni ragguardevoli.

"Non so se è un grosso segreto," ha detto Miyazaki sui ritmi dei lanci di FromSoftware in un'intervista concessa alla testata IGN, "ma in linea generale siamo solo stati graziati da un grande staff che ama sviluppare questi giochi e che è, diciamo così, efficiente nello sviluppo. Siamo capaci di comprendere rapidamente cosa vogliamo e prendiamo decisioni rapidamente all'inizio dello sviluppo. Sappiamo come iterare e cosa lasciare sulla lavagna. Siamo capaci di portare avanti le nostre idee a un ritmo sostenuto. Sappiamo cambiare e decidere velocemente il gioco che vogliamo fare."