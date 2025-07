Famitsu pubblica nuove recensioni, comprese quelle di due giochi appena usciti

Le testata giapponese Famitsu ha svelato le nuove recensioni settimanali dei videogiochi e ci permette così di farci un'idea di come sono stati recepito in suolo nipponico i videogiochi più (o meno) recenti.

Prima di vedere i voti, ricordiamo come funziona: Famitsu usa una struttura a quattro recensioni realizzate da quattro recensori diversi che assegnano un voto in decimi; i singoli responsi vengono sommati in un totale di massimo 40 punti. Chiaramente il voto perfetto è difficile da ottenere e infatti è dal gennaio 2024 - con Like a Dragon Infinite Wealth - che non viene assegnato.