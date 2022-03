Intellivision Amico: campagna di raccolta fondi chiusa in anticipo, rischio fallimento concreto

L'ultima campagna di raccolta fondi di Intellivision Amico è stata chiusa con largo anticipo, probabilmente perché dopo giorni di attività era ancora lontanissima dal suo obiettivo principale. La mossa getta lunghe ombre sul futuro della console, facendo pensare a un probabile fallimento, nonostante alcune copie delle edizioni fisiche dei giochi di lancio siano già state messe in vendita.

Intellivision aveva lanciato una campagna d'investimento sulla piattaforma Start Engine alla ricerca di 5 milioni di dollari, ma la cifra ottenuta fino al momento della chiusura era molto più bassa: 58.001 dollari, ottenuti da 54 investitori. Mancavano ancora due mesi alla fine fisiologica della campagna, ma evidentemente non si è ritenuto necessario prolungarne così tanto l'agonia.

Secondo il giornalista tech Sam Machkovech si tratta di un segnale chiaro: Intellivision Amico finirà nel vasto mondo dell'hardware mai rilasciato. Del resto i suoi problemi erano già molti. Amico doveva essere lanciata a ottobre 2020, ma la pandemia di COVID-19 l'ha fatta slittare fino ad aprile 2021, quindi all'autunno dello stesso anno. Naturalmente non ce l'ha fatta a uscire nemmeno allora ed è stata rinviata ancora. Recentemente è stato svelato che la compagnia naviga in bruttissime acque, com'era già intuibile dall'inizio della vendita dei giochi a ottobre, con la console non ancora sul mercato.

Difficile a questo punto prevedere un futuro roseo per la console di Tallarico, che magari in passato poteva evitare di prendere in giro Atari per i rinvii del lancio dell'Atari VCS, che almeno sul mercato ci è arrivata (anche se non se n'è accorto praticamente nessuno).