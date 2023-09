iPhone 15: OnePlus prende in giro Apple per aver finalmente adottato le prese USB-C

Una delle novità di iPhone 15 è l'adozione delle prese USB-C invece delle classiche soluzioni proprietarie. OnePlus ha deciso di prendere in giro la compagnia di Cupertino per questa rivoluzione, sottolineando di utilizzare questo standard dall'ormai lontano 2015.

Rivoluzione!

Battute del genere nel mondo della tecnologia sono abbastanza frequenti e servono a fare un po' di rumore intorno a un prodotto o a un marchio, in questo caso OnePlus. Difficile intravedere la volontà di screditare Apple, visto che non basta certo così poco per ridurne il successo e convincere i suoi fan a cambiare sistema.

Volendo però, l'uscita di OnePlus è anche un modo per sottolineare come in alcuni casi si tenda a presentare come grosse novità, quasi delle rivoluzioni, delle caratteristiche che in realtà proprio non lo sono.