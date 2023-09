Fear Effect Reinvented potrebbe essere stato cancellato da Square Enix

Un progetto difficile?

Fear Effect Reinvented fu annunciato per PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4 nell'ormai lontano 2017 come remake della prima parte della serie. Quindi stiamo parlando di un gioco scritto da zero. Evidentemente qualcosa non deve aver funzionato, perché dopo così tanto tempo non si conosceva ancora la data d'uscita ufficiale. Le ultime informazioni sono arrivate ad agosto 2022, con un nuovo trailer che prometteva l'arrivo di Fear Effect Reinvented a breve.

Dopo il trailer è sceso di nuovo il silenzio, almeno fino a oggi. Stando a quanto riportato da Forever Entertainment, i costi di sviluppo di Fear Effect Reinvented a fine giugno 2023 ammontavano a 1,4 milioni di Zloty polacchi, ossia circa 300.000€. Adesso la compagnia si concentrerà sulla produzione e il lancio dei suoi altri titoli in cantiere: Front Mission 2: Remake, The House of the Dead 2: Remake, Front Mission 3: Remake e Panzer Dragoon II Zwei: Remake.

Da sottolineare come lo sviluppatore sia decisamente prolifico, tanto che solo nell'ultimo anno ha lanciato: Criminal Expert (PC), The House of the Dead: Remake (PS5), Magical Drop VI (PC, Nintendo Switch), Front Mission 1st: Remake (PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S).

Che Fear Effect Reinvented sia stato una delle prime vittime della ristrutturazione di Square Enix, dopo i mediocri risultati di Final Fantasy 16?

Va sottolineato che Square Enix non ha ancora confermato la notizia, anche se l'apertura in tal senso dello studio di sviluppo lascia poco spazio ai dubbi.