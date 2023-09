Starfield: trovato nel gioco il sito del primo allunaggio, quello del 1969

Come saprete il primo uomo a mettere piede sul suolo lunare fu il comandante della missione Apollo 11 , Neil Armstrong, il 20 luglio del 1969. Pochi minuti dopo scese sulla Luna anche il suo compagno, Buzz Aldrin, mentre il terzo membro dell'equipaggio, Michael Collins, rimase in orbita per controllare il modulo Columbia, indispensabile per tornare sulla Terra.

In Starfield la Terra non riveste una particolare importanza, considerando che è ridotta a un deserto senza vita, ma nondimeno i riferimenti al nostro tempo sono molteplici, come scoperto dal molti giocatori. FingazMC, questo il nome dello scopritore del sito del primo allunaggio, ha svolto un ottimo lavoro nell'individuare il luogo esatto.

Che aggiungere? Si tratta di un bel tocco di classe di Starfield, ma anche un monito: la Luna del 2330 è uguale a quella di oggi, perché ha avuto pochissimi contatti con il genere umano. La Terra, invece, proprio no.

In realtà c'è anche un modo rapido per trovare il sito dell'allunaggio: trovare il log book nella Lodge a New Atlantis.