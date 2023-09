Broken Roads ha una data di uscita su PC e Xbox, arriverà anche su PS5, PS4 e Switch

Broken Roads ha una data di uscita ufficiale su PC e Xbox: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 novembre. Contestualmente all'annuncio, Drop Bear Bytes ha rivelato che il loro RPG arriverà anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch più avanti.

Abbiamo provato Broken Roads qualche mese fa, in occasione della demo messa a disposizione per lo Steam Next Fest, trovandoci di fronte a un prodotto con alcune indubbie potenzialità ma anche parecchi lati oscuri.