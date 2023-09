Unity sta perdendo molti progetti? Così parrebbe dal racconto di uno sviluppatore

Pare che Unity stia perdendo per strada decine di studi di sviluppo, dopo l'annuncio della famigerata tassa sulle installazioni, che richiede un pagamento superate certe soglie di installazioni e di ricavi.

Non ci sono ancora stime ufficiali al riguardo, ma una testimonianza pubblicata su Facebook da Dario Visaggio, fondatore e CEO di Desurius Games, nonché sviluppatore coinvolto in decine di progetti differenti nel corso della sua carriera, appare decisamente indicativa in tal senso.

Visaggio esordisce spiegando la natura dei dati riportati: "Ad oggi a poco più di 24 ore dal cambiamento di condizioni di unity tra tutti i miei contatti in giro per il mondo e quelli con cui lavoro la condizione è questa. E' una lista mista ma ci sono in mezzo anche alcuni tripla A e alcuni indie, tutti già con parte dei finanziamenti sul tavolo o discorsi in fase avanzata. Non considero quelli che non hanno mai firmato nulla per dire."

Quindi passa a snocciolare quanto appreso, con la situazione che appare davvero allarmante per Unity:

"Progetti Unity prima del 12/09/2023

33

Progetti Unity dopo 13/09/2023

3 ( di cui uno non può cambiare perchè ormai troppo tardi e due vogliono aspettare l'inizio della prossima settimana )

Gli altri:

14 passano a Unreal

6 fermati e forse cancellati

3 passano a Godot

10 valutano passaggio a engine diversi