Starfield: scoperta una pozzanghera da cui rubare un'enorme quantità di loot

Da qui possiamo fare razzia di tutte le risorse del soggetto in questione, che sono veramente tantissime, sostanzialmente facendo piazza pulita del negozio presente nei pressi della pozzanghera.

Utilizzando la visuale in terza persona, è necessario dirigersi fuori dal General Store di Akila City, dove si trova una normale pozzanghera nel fango. Abbassandosi e muovendo il cursore con cautela, a un certo punto questo dovrebbe puntare "Emerson Shepherd", per motivi alquanto misteirosi.

Nella capitale del Freestar Collettive si trova infatti questa "magica" fonte di ricchezze, o almeno lo sarà finché Bethesda non deciderà di chiudere eventualmente i rubinetti con una patch.

Potete vedere le istruzioni dettagliate su come raggiungere il luogo in questione nel video sottostante, anche se dovete considerare che si potrebbe trattare di spoiler nel caso non siate ancora giunti ad Akila City.

Come spesso accade ai giochi open world, specialmente delle dimensioni dei titoli Bethesda, qualcuno ha scoperto una sorta di glitch dal quale ottenere enormi quantità di loot in Starfield , curiosamente attraverso una specifica pozzanghera .

Una specie di tradizione per Bethesda

La spiegazione è probabilmente legata alla stessa cosa che succedeva anche in Skyrim, a dimostrazione di come Starfield segua la tradizione Bethesda: solitamente, i beni dei mercanti si trovano posizionati all'interno di una cassa a una certa distanza dai soggetti in questione.

Evidentemente, il posizionamento della cassa di Shepherd in qualche modo è confuso nella mappa di Akila, con un accesso spuntato fuori in mezzo alla strada. Sembra peraltro che qualcosa di simile possa essere ottenuto anche da una pozzanghera simile presso Rowland Arms, sempre in Akila City.