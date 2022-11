Jason David Frank è morto, la star dei Power Rangers scompare a 49 anni

L'attore Jason David Frank è morto, con la notizia data dal sito americano TMZ e velocemente rimbalzata su numerose testate USA e di tutto il mondo: si trattava di una delle star della serie Power Rangers, scomparso a 49 anni in Texas.

Non sono ancora chiare le dinamiche, ma sembra che possa trattarsi di suicidio, ma mancano informazioni ufficiali al di là della conferma della morte da parte dell'agente Justine Hunt.

Jason David Frank nei panni di Tommy Oliver, il Green Ranger

Frank era noto in tutto il mondo soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Tommy Oliver, il Green Ranger di Mighty Morphin Power Rangers, avendo recitato in tale ruolo per tre stagioni e un totale di 123 episodi.



Oltre alla serie, era tornato anche per altre produzioni legate ai Power Rangers, tra film cinematografici e nuove serie anche nel ruolo di White Ranger. La storia del personaggio interpretato dall'attore è peraltro particolare, considerando che Tommy sarebbe dovuto apparire solo in pochi episodi, ma venne talmente apprezzato da diventare un elemento fisso nel cast nel ruolo del Ranger Verde.

Dopo il successo delle prime tre stagioni e delle successive Power Rangers Zio e Power Rangers Turbo, nel 2002 era poi tornato nei panni di Tommy per l'episodio speciale Forever Red di Power Rangers Wild Force e poi anche nella serie Power Rangers Dino Thunder del 2004, a dimostrazione di come si trattasse di un personaggio particolarmente amato dal pubblico.

Grande esperto di arti marziali, Jason David Frank aveva 49 anni al momento del decesso, che in molti riferiscono essere dovuto a suicidio, in attesa di ulteriori informazioni.