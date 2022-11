Offerte eBay: Mario + Rabbids Spark of Hope già in forte sconto, per il Black Friday 2022

Il Black Friday 2022 è attivo su molti rivenditori, compreso anche eBay, dove è ora possibile acquistare Mario + Rabbids Sparks of Hope in sconto al prezzo di 39.90€, invece di 59.90€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è monclick-italia con il 96.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è il recente gioco di Ubisoft Milano e Nintendo. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Pur stiracchiato dalle comprensibili nuove ambizioni dei suoi creatori, Mario + Rabbids: Sparks of Hope è una chiara riconferma, che riesce ad ampliare in modo sensibile le già brillanti meccaniche del predecessore e a offrire ancora una volta un'esperienza di gran valore su Nintendo Switch per qualunque tipo di appassionato. Peccato non ricatturi completamente la magia di Kingdom Battle, per via di una progressione meno impeccabile e di un bilanciamento che non riesce a reggere del tutto gli smottamenti delle tante novità introdotte. Consigliatissimo, ma crediamo che il potenziale di chi sta alle redini del progetto possa arrivare a vette più alte di questa."

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

