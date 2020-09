Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, voti contrastanti sulla stampa internazionale

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, l'attesa remaster dell'action RPG prodotto originariamente da THQ, è stato accolto con voti contrastanti sulla stampa internazionale: alcune testate hanno apprezzato il gioco, altre decisamente no.

Come avrete certamente letto nella nostra recensione di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, la nostra valutazione rientra senz'altro fra quelle positive: la riedizione ci è piaciuta e non l'abbiamo trovata particolarmente invecchiata.

È invece proprio questo l'aspetto più criticato da alcune testate, che si lamentano di quanti passi in avanti abbia fatto il genere degli action RPG dalla pubblicazione originale di Kingdoms of Amalur: Reckoning e di come dunque la remaster risulti datata.

Come detto, non mancano comunque diverse recensioni positive, che hanno valutato il gioco in maniera addirittura entusiastica, riconoscendo l'ottimo lavoro svolto in questo caso.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, i voti della stampa internazionale