Last Epoch: un gameplay trailer panoramico riassume le caratteristiche dell'action GDR su Steam

Last Epoch a breve uscirà da una lunga e proficua gestazione in accesso anticipato e per l'occasione gli sviluppatori di Eleventh Hour Games hanno pubblicato un trailer panoramico, che riassume le caratteristiche principali di questo promettente action GDR.

Last Epoch è un action con elementi da gioco di ruolo e visuale isometrica in cui affronteremo orde di demoni e mostri di vario genere in una ricca campagna affrontabile in singleplayer e in multiplayer che ci porterà a viaggiare tra passato, presente e futuro.

Nel gioco potremo scegliere 5 classi base differenti (Sentinella, Mago, Primalista, Accolito e Ladro) e un totale di 15 classi maestria, ognuna caratterizzata da punti di forza e stili di combattimento differenti. Il gioco include oltre 120 abilità differenti e sarà possibile personalizzare ognuna di esse, ad esempio aumentandone il danno, la durata, il costo e così via, che assieme ai 20 rami di abilità passive danno vita a un numero praticamente infinito di combinazioni possibili.

Nel trailer ci viene offerto anche un assaggio del crafting e delle varietà che potremo svolgere nell'endgame, tra dungeon, arene infinite e così via.