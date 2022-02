PS5: Corsair ha annunciato MP600 PRO LPX, il nuovo SSD ultraveloce che migliora le prestazioni

Il produttore hardware Corsair ha annunciato oggi l'MP600 PRO LPX (nome completo: CORSAIR MP600 PRO LPX Gen4 PCIe X4 NVMe M.2), un'unità SSD M .2 ottimizzata appositamente per PS5, con capacità di archiviazione che va dai 500GB ai 4TB, che promette addirittura di migliorare le funzionalità della console grazie alla sua velocità di lettura sequenziale di 7.100 MB/sec e di scrittura sequenziale di 6.800 MB/sec.

L'MP600 PRO LPX vanta anche l'uso di memoria 3D TLC NAND ad alta densità ed della cache SLC NAND dinamica, che garantiscono una resistenza eccezionale, che dovrebbe andare ben oltre la durata della vita della console. Tagli e prezzi dell'SSD MP600 PRO LPX

500GB - 114,99€

1TB - 189,99€

2TB - 379,99€

4TB - 879,99€

Da notare che le capacità dichiarate e utilizzabili differiscono: 4 TB = 3.640 TB utilizzabile, 2 TB = 1.820 TB utilizzabile, 1 TB = 0.91 TB utilizzabile e 500 GB = 465 GB utilizzabile.

Pagina del negozio ufficiale di Corsair

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

L'unità MP600 PRO LPX è realizzata specificamente per garantire prestazioni ottimali con PlayStation 5 sin dal primo utilizzo. Un dissipatore di calore in alluminio a basso profilo appositamente progettato assicura che l'MP600 PRO LPX non si surriscaldi durante il gioco anche sotto carichi massimi e si adatta perfettamente all'interno della tua PlayStation 5. L'installazione richiede pochi minuti, non pregiudica la garanzia della console e l'unità viene rilevata istantaneamente dalla tua PS5 all'avvio, consentendole di sfruttare fino a 4 TB di capacità aggiuntiva. L'MP600 PRO LPX consente il caricamento dei file di gioco di grandi dimensioni direttamente dall'SSD con velocità straordinarie, insuperabili rispetto a qualsiasi alternativa di archiviazione esterna, consentendoti quindi di apprezzare i tuoi giochi PS5 e PS4 al meglio senza interruzioni.

Oltre al dissipatore di calore a basso profilo, l'MP600 PRO LPX vanta prestazioni di storage estreme, che raggiungono fino a 7.100 MB/sec in lettura sequenziale e 6.800 MB/sec in scrittura sequenziale*, garantendo tempi di lettura, scrittura e risposta fenomenali per la tua PS5. Grazie alla memoria 3D TLC NAND ad alta densità ed alla cache SLC NAND dinamica, l'MP600 PRO LPX offre anche una capacità di archiviazione dalla resistenza eccezionale, garantita per l'intera durata di vita della tua console e oltre, e supportata da una garanzia completa di cinque anni.