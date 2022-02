Xbox: un trailer lancia il mese degli anime, nel negozio e su Game Pass

Microsoft ha pubblicato un trailer con cui ha lanciato il mese degli anime su Xbox e Game Pass. Possiamo tradurlo in una serie di sconti legati ai giochi stile anime in vendita nel Microsoft Store. Come potete vedere, il video riporta sequenze di diversi titoli, che fanno parte delle celebrazioni.

Ad esempio c'è Dragon Ball z Kakarot, la cui Ultimate Edition viene venduta a 39,99€ invece di 99,99€, oppure A.O.T. 2 Deluxe Edition, venduto a 54,99€ invece di 109,99€. Ancora il recentissimo Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Digital Deluxe Edition venduto a 48,99€ invece di 69,99€.

Pagina delle offerte del mese degli anime Xbox

Xbox ha sempre visto nei giochi giapponesi uno dei suoi maggiori punti deboli. Negli ultimi anni, sotto la gestione di Phil Spencer, ha recuperato un po' di terreno, ma di strada da fare ne ha ancora molta, vista anche la ritrosia di alcuni editori nipponici a pubblicare i loro giochi sulle console di casa Microsoft.

Comunque sia iniziative come questa danno l'idea di quanto la casa di Redmond ci stia provando, così da generare interesse anche negli appassionati di giochi giapponesi.