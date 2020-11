PS5: il DualSense registra la voce quando sbloccate un trofeo, occhio a cosa dite!

Una delle funzionalità "social" di PS5 prevede che la console registri un breve video del momento in cui sbloccate un trofeo, così da consentire di condividere l'impresa online o di mostrare agli altri giocatori come fare ad ottenere il medesimo risultato. La console, però, non si limita a registrare quello che succede sullo schermo, ma attiva anche il microfono del controller DualSense e registra tutti i suoni che è in grado di carpire: quindi attenti a quel che dite!

Quello che può succedere è che un momento epico, come quello vissuto da questo neofita di Demon's Souls, possa essere rovinato per sempre da una scemenza detta. O peggio da un qualche rumore molesto prodotto dal vostro corpo o da quelli che vi circondano.

Ovviamente Sony ha previsto sin da subito un modo per limitare questa "intrusione" da parte del microfono nel menù delle opzioni, ma per impostazione predefinita questa funzionalità è attivata, quindi bisognerà stare piuttosto attenti.

In caso di emergenza, oltretutto, si potrà sempre utilizzare il tasto di attivazione o disattivazione del microfono posizionato tra lo speaker e il pulsante PlayStation del controller DualSense. In questo modo potrete semplicemente censurare l'audio registrato così da evitare che il microfono registri rumori non graditi.

Cosa ne pensate di questo genere di funzionalità?