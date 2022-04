RealityScan di Epic Games trasforma le foto fatte con gli smartphone in oggetti 3D

Epic Games ha lanciato la beta chiusa di RealityScan, un'applicazione con software fotogrammetrico per smartphone che consente di usare la fotocamera per scansionare oggetti nella realtà, trasformandoli in modelli 3D.

Se conoscete come lavorano gli scanner 3D, il funzionamento di RealityScan non dovrebbe sorprendervi più di tanto. Certo, è la prima volta che una tecnologia simile viene applicata a dei comuni smartphone. Il principio seguito è abbastanza semplice da spiegare: il software si occupa di costruire oggetti tridimensionali partendo da foto scattate da molteplici angolature.

Si tratta di una tecnologia ormai usatissima nei videogiochi, e non solo, ma non era mai stata così a portata di mano. Inoltre, normalmente un oggetto ottenuto con la fotogrammetria deve essere ripulito e rifinito dai grafici, mentre con Reality Scan Epic Games promette oggetti pronti all'uso nei migliori software di grafica 3D e negli engine come l'Unreal Engine 5.

Un po' di lavoro bisogna comunque farlo, perché bisogna scattare almeno venti foto da angolazioni differenti per avere un oggetto 3D degno di questo nome. Inoltre bisogna curare l'illuminazione e cercare di avere una sfondo uniforme, per non ingannare il software. Gli oggetti realizzati saranno anche caricabili su Sketchfab, una piattaforma di risorse 3D di proprietà di Epic Games, in cui potranno essere venduti.

Dopo la beta chiusa, Epic Games intende lanciare RealityScan in Accesso Anticipato su sistemi iOS. Entro la fine dell'anno avremo anche la versione Android.