Robocop vs Predator, primo trailer per il gioco italiano gratuito in uscita nel 2023

Lo sviluppatore italiano Oscar Celestini ha pubblicato il primo trailer di Robocop vs Predator, un gioco indipendente completamente gratuito in arrivo nel 2023. Come il titolo suggerisce, si tratta di un'opera celebrativa dei due celebri franchise degli anni '80, che sicuramente conoscerete se siete abbastanza vecchi o appassionati di film d'azione belli.

Il trailer inizia mostrando l'incontro tra Robocop e Arnold Schwarzenegger nei panni del maggiore Alan "Dutch" Schaefer, il protagonista del primo Predator, poi possiamo vedere una brevissima sequenza di gioco con Robocop che spara ad alcuni criminali, quindi l'artwork principale del gioco.

Immaginiamo che abbiate subito notato lo stile grafico da Game Boy monocromatico, anche se il gioco uscirà su PC (sarà pubblicato su itch.io). Il team di sviluppo sarà formato da diversi nomi noti sulla scena degli sviluppatori indipendenti italiani: il già citato Oscar Celestini alla grafica e alla programmazione, Gianluca Pappalardo alla colonna sonora, Simone Granata alla parte narrativa e Piero Trabanelli alla grafica aggiuntiva.