Super Monkey Ball ora può essere giocato direttamente attraverso il browser internet

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un bizzarro puzzle in cui ci si trova a controllare un piano inclinabile su cui scorre una sfera che originariamente ha dentro una scimmietta, cercando di raccogliere quante più banane possibile e raggiungere poi il traguardo senza cadere fuori dai bordi.

L'utente BlueSky "Twilight", come riportato nel messaggio qui sotto, ha costruito una versione di Super Monkey Ball giocabile direttamente attraverso browser e gratuita , che riproduce praticamente quasi tutto del gioco originale, tranne i protagonisti.

Un programmatore appassionato è riuscito a costruire un Super Monkey Ball interamente giocabile attraverso browser internet , con un lavoro decisamente più complesso di quello che può sembrare a prima vista.

Mancano solo le scimmie

I primi due capitoli di Super Monkey Ball risalgono al 2001 e 2002 ed entrambi sono stati condensati all'interno di questa speciale versione amatoriale e giocabile gratuitamente attraverso il browser.



Si tratta degli stessi livelli e della stessa meccanica dei giochi originali, ma mancano alcuni elementi caratterizzanti come le scimmiette protagoniste della storia, forse anche per evitare palesi infrazioni di copyright con Sega, anche se la questione resta ancora probabilmente a rischio.

Quello che risulta particolarmente notevole del progetto, oltre al fatto che funzioni davvero molto bene e riproduca in tutto e per tutto i giochi originali, è il fatto che non si tratta di emulazione, ma di una totale riscrittura dei giochi.

I due Super Monkey Ball non sono emulati attraverso browser, bensì sono stati ricostruiti in TypeScript, peraltro senza utilizzare WebAssembly con una soluzione completamente artigianale.

Per quanto riguarda la serie videoludica ufficiale, ricordiamo l'uscita relativamente recente di Super Monkey Ball: Banana Rumble, mentre sul fronte delle curiosità e del retrogaming si segnala che i livelli per adulti di Super Monkey Ball: Banana Splitz sono stati trovati e preservati.