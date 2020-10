The Box: Antonella Arpa e Dario Moccia sono gli ospiti della quarta puntata

Torna The Box con una quarta puntata della seconda stagione che farà impallidire le divinità olimpiche. Alla conduzione c'è sempre il grande Bryan Ronzani, accompagnato però da due ospiti d'eccezione: Dario Moccia e Antonella Arpa. L'appuntamento è, come al solito, alle 20 su Twitch! E dopo il late show non perdetevi l'ormai classico aftershow a cura di Umberto Moioli e Pierpaolo Greco nel quale parleremo, ovviamente, di videogiochi, in particolare di next-gen.

Per chi ancora non sapesso che cosa sia, The Box è il primo late show italiano, e forse non solo, in onda direttamente su Twitch. All'interno delle puntate si parla di tecnologia, intrattenimento, videogame, ma anche di musica e social. Tra una chiacchiera e l'altra gli ospiti vengono unboxati, cioè ne vengono svelati i segreti.

Dario Moccia è uno dei più noti youtuber italiani, nonché un fumettista con già diversi libri all'attivo, tra i quali Big in Japan. La seconda ospite è Antonella Arpa, grande appassionata di manga, è considerata la cosplayer più famosa d'Italia, con quasi un milione di seguaci su Instagram. Dal 2016 riveste il ruolo della Manga nel noto quiz Avanti un Altro! su canale 5, dove pone ai concorrenti domande relative all'universo fumettistico.

Stasera andrà in onda la quarta di otto puntate che ci terranno compagnia fino alla fine di novembre: possiamo aspettarci tante sorprese, sfide, interventi, interazione col pubblico e un sottofondo musicale affidato agli Overhead.

Saranno presenti anche un preshow e un aftershow: il primo curato dagli youtuber IPants e il secondo dalla redazione di Multiplayer.it, media partner della trasmissione.

Sarete dei nostri?