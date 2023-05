The Legend of Zelda uccise la voglia di videogiocatore dell'attore Chris Pine

Chris Pine, attore molto amato per i suoi ruoli nella serie Star Trek e nel film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, abbandonò i videogiochi per colpa di The Legend of Zelda. Il motivo? Lo trovò davvero troppo difficile.

Pine ha svelato questa curiosità durante la campagna promozionale di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, in cui ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto di amore e odio con i videogiochi.

"Anni fa abbandonai i videogiochi, nel 1988, quando non riuscii ripetutamente a giocare a Zelda. Ero davvero scarso e credo di avere ancora un disordine da stress post traumatico derivato da quell'esperienza."

Fortunatamente la sua storia con i videogiochi non è finita. Pine ha fatto la pace con il medium grazie a Mario Kart 8 Deluxe. Almeno questo è ciò che si desume dal suo racconto. Si capisce che si parla della versione Nintendo Switch dal fatto che ha descritto il ronzio del controller).

Pine: "Detto questo, due giorni fa ho giocato per la prima volta in 30 anni a Super Mario Kart. Sono andato a giocare con dei ragazzini e l'ho trovato incredibilmente divertente! Perché ora, i controller fanno, come un ronzio. Davvero incredibile!"

Cosa aggiungere? Nintendo ha disfatto e ha ricreato la vita di un videogiocatore.