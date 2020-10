Xbox Series X è disponibile su Amazon con consegna il 10 novembre 2020

Xbox Series X è nuovamente disponibile su Amazon per la prenotazione. Inoltre la consegna è fissata per il 10 novembre 2020, esattamente il giorno d'uscita mondiale. Si tratta, quindi, dell'occasione giusta per assicurarsi una nuova Xbox. Anche perchè con l'acquisto si otterrà l'accesso al 40% di sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi.

A questo indirizzo potrete prenotare Xbox Series X su Amazon Italia.

Xbox Series X è la versione premium della nuova generazione di Microsoft. La console non solo è dotata di un lettore Blu-ray, ma è anche in grado di gestire una mole grafica superiore rispetto alla piccola Xbox Series S. Xbox Series X, infatti, è pensata per il gaming in 4K a 60fps.

Xbox Series X non pensa solo al futuro, ma è completamente retrocompatibile con tutti i giochi e gli accessori Xbox One (tranne quelli Kinect), oltre che con tutti i giochi delle precedenti generazione di Xbox.

Ma non solo, grazie a Xbox Velocity Architecture, un sistema che integra un SSD personalizzato e una particolare codifica software, i tempi di caricamento dei giochi saranno più che dimezzati e sarà possibile riprendere le proprie partite nell'attimo in cui sono state abbandonate.

Con Xbox Game Pass Ultimate, inoltre, si avrà accesso a oltre 100 giochi per console, PC e dispositivi mobili Android, si potrà giocare online e accedere all'abbonamento EA Play.

Nel caso in cui vogliate prenotare Xbox Series X su Amazon, questo è l'indirizzo da seguire.