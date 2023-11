Arisen Force: Vonimir si presenta con una demo da mani nei capelli

Una demo è spesso l'occasione per capire se un prodotto ha le potenzialità per risultare interessante, ma alle volte può anche correre il rischio di lasciare più in dubbio che altro, soprattutto se gli sviluppatori compiono alcune scelte (o alle volte errori) che impediscono di analizzare nel modo corretto quanto proposto.

Vi è poi un problema: un qualche tipo di bug (che non si è risolto nemmeno riscaricando il gioco) ha reso gli sprite dei personaggi completamente neri o più credibilmente ne ha impedito il caricamento. Qualcosa che può facilmente essere risolto, ne siamo certi, ma non ha aiutato a godersi l'esperienza e fa cattiva impressione alla prima presentazione del gioco.

Per questo motivo partiamo dal castello per comprendere dove sono finite le scorte di cibo e, parlando con il capo di una vicina città, scopriamo che i goblin hanno attaccato la carovana e dovremo comprendere cosa è successo esplorando un bosco con annessa caverna, un luogo molto generico e visivamente non intrigante. Nella demo scopriamo come finirà questa prima vicenda, ma la prova terminerà subito dopo, lasciandoci a bocca asciutta. Si tratta di un incipit povero di dettagli e onestamente non impressionante. Non significa certo che l'intero pacchetto sarà deludente, visto che parliamo di un GDR capace teoricamente di durare molte ore e che potrebbe soffrire semplicemente di una partenza un po' lenta. Nondimeno, la demo non ci scalda gli animi.

In termini narrativi, la trama ruota attorno a uno scontro tra umanità e demoni , con questi ultimi che sono stati scacciati da un eroe che ha poi creato una fortezza nell'estremo nord per proteggere il confine del regno. Tempo dopo, la figlia del comandante - una donna ormai adulta e nostra protagonista - deve gestire una crisi: le scorte di cibo sono finite, il comandante è lontano da due anni per una missione diplomatica e nessuno pare interessato ad aiutarli.

Nelle città troveremo villani, nobili, guerrieri, fabbri, chierici e maghi, con vari personaggi che possono essere arruolati nel nostro team e controllati in esplorazione e battaglia. Sebbene nella demo non vi sia molto spazio per sperimentare, è chiaro che uno degli obiettivi di Arisen Force Vinimir sia di permettere una grande personalizzazione , tra equipaggiamenti e abilità uniche, con arcieri, guerrieri corpo a corpo e maghi già disponibili nel nostro provato.

Prima di arrivare ai problemi, vediamo di cosa stiamo parlando. Come detto, Arisen Force Vonimir è un gioco di ruolo d'azione . L'ambientazione è un regno con caratteristiche tipiche del medioevo europeo, con una bella spolverata di fantasy. Potete aspettarvi fortezze, foreste, caverne, villaggi e non solo.

I problemi veri

Nella demo i combattimenti erano inutili: eliminavamo tutti in un colpo

Purtroppo anche a livello di gameplay la demo ha un grosso problema. Non sappiamo se si tratti di un errore o di una scelta volontaria degli sviluppatori, ma i personaggi infliggono una quantità di danni esagerata, eliminando qualsiasi nemico in un colpo e decimando quel paio di boss a disposizione con una singola abilità speciale. La conseguenza è che ci è in pratica impossibile analizzare in profondità le basi dei vari sistemi.

Sappiamo che i personaggi dispongono di mosse speciali che consumano punti azione, con ad esempio mosse per sollevare in aria i nemici e fare combo aree. In questo caso, però, ci è stato impossibile fare prove vere e proprie, perché il primo colpo eliminava ogni avversario, quindi non è chiaro cosa possiamo aspettarci in termini di difficoltà. Il meglio che possiamo fare è vedere il trailer di gameplay e notare cosa possono fare i personaggi, ma non sappiamo se sarà effettivamente quello che troveremo nel gioco completo.

Questa è la mappa del mondo, per spostarsi tra città e dungeon

Cosa rimane? La mappa del mondo, che ci permette di spostarci dalle città ai dungeon. Anche qui abbiamo dei dubbi a causa dell'estrema limitatezza delle demo. La trama ci porta in un villaggio e nel bosco/caverna sopra citati, ma bloccava il reso della mappa in due punti mettendoci davanti quelli che supponiamo dovessero essere dei boss potenti (ma che chiaramente abbiamo abbattuto in un paio di secondi). Non ci sono incontri causali e supponiamo sarà lo stesso nel gioco finale, quindi la mappa o sarà solo uno spazio per spostarsi oppure servirà per nascondere dungeon segreti come un classico GDR.

La protagonista ha a disposizione una serie di azioni speciali per interagire con il mondo di gioco e con i personaggi, ad esempio una funzione di ricerca per notare qualcosa di segreto, come appunto un ingresso di un dungeon o un oggetto in un'area. Una seconda funzione permette di sfidare dei personaggi, ma non è chiaro se si tratti di un'azione contestuale alla trama o se potremo usarla in più situazioni. Citando giochi recenti, questo sistema di azioni speciali ricorda quelle di Octopath Traveler (o magari ce lo ricorda perché hanno lo stesso stile grafico), ma per il momento non è chiaro quanto profondo sarà in Arisen Force Vonimir.

Nelle città troviamo venditori, luoghi di riposo e personaggi da arruolare nel team

A questo punto avete capito l'antifona. Arisen Force Vonimir ci ha lasciati con grandi dubbi. L'unica certezza è che la demo è stata mal gestita, forse un tentativo affrettato e a basso costo (la traduzione inglese di bassissima qualità, forse frutto di un traduttore automatico, è un altro indizio in tal senso) di ottenere visibilità per la campagna Kickstarter, che scadrà il 26 dicembre e ancora in cerca - al momento della scrittura - di circa 3.000 € su un totale di circa 13.600€. Il prezzo più basso per ottenere il gioco è 15€, non certo una cifra spropositata, ma la demo non ci ha convinti a correre il rischio.