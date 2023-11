Disney: in futuro ci saranno meno seguiti, stando al CEO Bob Iger

Bob Iger , il CEO di Disney , ha parlato dei progetti della compagnia nel corso della conferenza DealBook del New York Times, affermando che in futuro saranno prodotti meno seguiti rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. Nonostante ciò alcune serie di successo non abbandoneranno il mercato.

Anni difficili

Troppi seguiti per Disney?

Questi ultimi sono stati anni difficili per Disney, tra lo sciopero degli sceneggiatori e i pessimi risultati al botteghino di alcuni blockbuster come Indiana Jones e il Quadrante del Destino e The Marvels. Iger ha ripreso le redini di Disney circa un anno fa, dopo la gestione di Bob Chapek che ha squilibrato la produzione verso Disney+. I risultati devono ancora arrivare, ma il cambio di rotta appare evidente, almeno nelle dichiarazioni d'intenti.

Detto questo, Iger non ha chiesto scusa per i troppi seguiti, ma ha riconosciuto che l'attrattiva di alcune serie potrebbe essere calata per colpa dell'eccesso di offerta, leggasi saturazione del mercato, e per la mancanza di un adeguato controllo di qualità: "Alcuni di essi sono andati straordinariamente bene e sono stati anche dei bei film. Credo che ci debba essere una ragione per fare dei film, al di là dei ricavi. Devi avere una bella storia. E ne abbiamo fatti troppi."

Naturalmente Disney non rinuncerà ai seguiti. Già sono in produzione quelli di Toy Story, Frozen e Zootopia, che vengono considerati dei colpi sicuri. Nel mentre i film Marvel avranno un rallentamento nel 2024, con solo Deadpool 3 che arriverà nei cinema, mentre Star Wars e Avatar si prenderanno il loro tempo per i prossimi film.