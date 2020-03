I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di aprile 2020

Aprile 2020 si conferma finora come il mese dedicato ai remake: non parliamo però di titoli di poco conto ma ritorni in grande stile, di perle del passato così iconiche da risultare come alcuni tra i giochi più attesi dell'intero anno. Lo è sicuramente Final Fantasy VII Remake che si è fatto desiderare non poco dai fan e che nel mese di aprile inizierà a raccontare la prima parte dell'avventura di Cloud, visto che il progetto è stato pensato per essere diviso in due episodi. Segue qualche giorno prima l'uscita di Resident Evil 3, che aggiunge alla disperata avventura di Jill Valentina anche il multiplayer online Resident Evil Resistance; chiude il mese Trials of Mana, caposaldo dei giochi di ruolo giapponesi. Ovviamente questo è solo un assaggio di ciò che il mese di aprile ha da offrire: per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite del mese vi invitiamo guardare il video in testa all'articolo.