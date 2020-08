Paradise Lost: trailer cinematico per PC, PS5 e Xbox Series X dalla Gamescom 2020

Alla Gamescom 2020 il publisher All in!Games ha pubblicato un trailer cinematico di Paradise Lost, un'avventura indipendente ambientata in una Polonia distopica. Il gioco arriverà nel 2020 su PC, ma è anche previsto per PS5 e Xbox Series X.

Il trailer non spiega la natura del gameplay del gioco, ma racconta, attraverso uno spettacolare trailer nel quale si vede un fermo immagine di un bunker pieno zeppo di nazisti, impegnati a farsi fuori tra di loro, il mondo distopico nel quale si svolge questa avventura.

Al di fuori di questo luogo c'è un ragazzino che si sta avvicinando alla ricerca, evidentemente, di questo "paradiso perduto".

La sinossi del gioco parla di un mondo nel quale la Seconda Guerra Mondiale non è mai finita. Dopo vent'anni di guerra, i nazisti hanno lanciato un attacco nucleare, cambiando per sempre il volto della Polonia occupata. Potrà un nuovo mondo sorgere dalle ceneri di quello vecchio?

Dovremo vestire i panni di un dodicenne che, vagando per le lande desolate della Polonia post-nucleare, si imbatte in un misterioso bunker nazista. Per farlo dovremo esplorare un vasto mondo sotterraneo in cui una tecnologia tanto avanzata quanto inconsueta si mescola ai miti e al folklore slavo. Prepariamoci a conoscere il destino incontrato dai suoi abitanti.

Ogni nostra decisione presa svela la storia del bunker e avrà delle conseguenze sugli eventi a cui assisteremo nel nostro viaggio.

Cosa ne pensate? Prima di lasciarvi vi presentiamo i requisiti di sistema minimi del gioco: