Fall Guys su Nintendo Switch e Xbox? Non prima di averlo perfezionato su PS4 e PC

In una recente intervista, Joe Walsh, lead game designer di Mediatonic, ha detto che prima di pubblicare Fall Guys su Nintendo Switch e Xbox One il team vuole provare a creare la miglior versione del gioco possibile su PS4 e PC.

Che Fall Guys sia il fenomeno del momento lo dimostrano sia il numero di giocatori che si sono avvicinati a questa versione videoludica di Takeshi's Castle (conosciuto da noi come Mai Dire Banzai), sia le collaborazioni spontanee che stanno per nascere, come quella tra Mediatonic e Nier Automata per delle skin ufficiali.

Ovviamente il gioco è diventato l'oggetto del desiderio anche degli utenti Nintendo Switch e Xbox One, che si stanno chiedendo: "quando arriverà sulle nostre console"? La risposta ufficiale sembra essere "non a breve". Il lead game designer di Mediatonic Joe Walsh, infatti, ha detto a Gary Whitta, sceneggiatore di Star Wars Rogue One e conduttore dell'Animal Crossing Talk Show, che al momento non è una delle priorità dello studio.

L'obiettivo di Mediatonic è di "rendere il gioco su PC e PS4 il migliore che possa essere. Dobbiamo costruire la fiducia nella community e convincerla che possiamo supportare il gioco in futuro, rendendolo ottimo".

Per questo motivo il team è al lavoro su patch correttive, ma anche sui contenuti della seconda stagione di Fall Guys. "Dichiarare che vogliamo portalo su più piattaforme, quindi," ha proseguito Walsh, "al momento non è la cosa giusta da fare. Ci farebbe guadagnare molto, ma non è quello che vogliamo."

