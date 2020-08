Gotham Knights consentirà di giocare con lo stesso personaggio in co-op

Scopriamo oggi che la modalità cooperativa online di Gotham Knights, il nuovo gioco di Warner Bros Montreal dedicato agli eroi DC Comics, consentirà di giocare con lo stesso personaggio. In altre parole a schermo si potranno avere due Batgirl, Robin, Red Hood o Nightwing, nonostante i problemi di coerenza con l'universo di gioco.

Solo che per gli sviluppatori questo non sembra essere un problema, dato che il tutto funziona bene a livello di gameplay: "ogni personaggio è così diverso l'uno dall'altro che basterà cambiare i set di abilità e le build per poter avere due Batgirls completamente diverse," ha detto Patrick Redding, il creative director di Gotham Knights a IGN. Ovviamente, però, utilizzare "due personaggi differenti consentirà di utilizzare al meglio le sinergie tra due giocatori, attraverso diversi set di abilità complementari tra di loro," ha aggiunto Redding.

Nella nostra anteprima di Gotham Knights vi raccontiamo tutti i dettagli emersi finora del gioco, della sua struttura cooperativa, del modello economico, oltre che di come non sia il seguito dei Batman Arkham, nonostante lo possa sembrare.

Gotham Knights arriverà nel 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC. Cosa ve ne pare di questo progetto?