Perché i videogiochi indie sono il presente (e il futuro) dell’horror?

Secondo John Carpenter, maestro assoluto dell'horror americano, esistono solo due tipi di storie dell'orrore: il mostro è lì fuori, sono gli altri, oppure il mostro è dentro di noi, nell'oscurità dell'animo umano. Entrambe queste interpretazioni possono dar vita a racconti interessanti, ma hanno in comune una caratteristica fondamentale: è quello che non conosciamo che ci fa paura, a prescindere che si trovi lì fuori o qui dentro. Che sia un feroce cacciatore alieno o l'impulso violento addormentato in ogni essere umano. Questa regola universale vale per ogni media. Vale per il cinema, per la letteratura e, chiaramente, anche per i videogiochi. Se ci pensate bene ha fatto la fortuna degli horror videoludici dell'epoca PlayStation e ha decretato il successo di serie storiche come Resident Evil e Silent Hill. Un'atmosfera esoterica, nata dall'incontro di due culture agli antipodi, quella occidentale e quella orientale, che evidentemente condividono un certo concetto di paura. Di fascino per l'incomprensibile. Diversi erano i fattori che contribuivano a questa magia nera. Le limitazioni tecniche costringevano gli sviluppatori a trovare soluzioni ingegnose, come una spessa nebbia che nascondeva gran parte dello scenario, e l'aspetto grafico lasciava spazio al più potente motore del terrore in possesso dell'essere umano: l'immaginazione. E forse, più di ogni altra cosa, c'era una caratteristica che rendeva questi videogiochi spaventosi: erano spregiudicati.

Ascesa e declino dell’horror tripla A Quando La notte dei morti viventi di George A. Romero arrivò al cinema, la sua carica eversiva investì gli spettatori di tutto il mondo. Era il 1968 e l'intera gioventù era in piena rivoluzione sociale. Attraverso i suoi zombie, Romero raccontò un Paese allo sbando, uno scontro generazionale che si esprimeva perfettamente in una delle scene più discusse del film, quella in cui una bambina zombie uccide la madre a colpi di vanga, con uno sprezzo mai visto prima sullo schermo. Fear the Spotlight, uno dei primi giochi pubblicati nel catalogo horror Blumhouse Games Tirando un parallelo, anche Resident Evil fu così scardinante perché proponeva una violenza realistica, mai caricaturale: gli zombie erano lenti ma inesorabili, potevano ferirti e divorarti e, a loro volta, venivano decapitati, mutilati e fatti a pezzi. Nonostante altri titoli come Alone in the Dark e Doctor Hauzer in passato avessero gettato le basi per il survival horror, Resident Evil, con le sue inquadrature cinematografiche e il suo coraggio di mettere il giocatore a disagio, era un discorso totalmente diverso. Anche Silent Hill fu inaspettato. Nato come il clone della saga Capcom, il progetto di Keiichirō Toyama aveva assunto ben presto una sua personalità. Nel corso dei primi due capitoli aveva messo in campo tematiche molto oscure e difficilmente esplorate: violenza su minori, eutanasia, molestie sessuali. Faceva paura perché metteva il giocatore di fronte a un orrore diverso, più intimo. La notte dei morti viventi: quando una scena è in grado di raccontare un periodo storico Ma che fine hanno fatto queste caratteristiche nel mercato dei tripla A? O meglio, che fine hanno fatto queste caratteristiche in un mercato di riedizioni e di remake? Perché è difficile spaventare il videogiocatore quando devi stare dietro alla fedeltà all'originale, o quando devi piegarti alle regole del mercato mainstream per non apparire mai sgradevole, per poter intrigare il più alto numero di persone possibile così da poter rientrare di investimenti sempre più ingenti. Per far fronte a queste richieste, spesso si sceglie di ibridare l'horror -un genere molto fragile nei suoi equilibri- con meccaniche action. Il risultato è che ormai conosciamo perfettamente il ritmo di ogni Resident Evil, sappiamo che saremo prima inermi e poi avremo accesso a un arsenale per difenderci da qualsiasi orrore. E ripassiamo a memoria ogni scena di Silent Hill 2 Remake, più impegnati a confrontarlo con l'originale piuttosto che a pensarlo come un nuovo prodotto.