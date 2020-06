PS5 e Xbox Series X: il salto generazionale sarà così evidente?

Dopo sette lunghi anni Sony e Microsoft sono finalmente pronte per effettuare il tanto atteso salto generazionale nel mondo console. Entro la fine dell'anno arriveranno sul mercato PS5 e Xbox Series X , dotate di un hardware nettamente migliore per continuare ad innovare il nostro medium preferito: i videogiochi. La tecnologia infatti permette agli sviluppatori di produrre nuove idee, nuovi mondi di gioco, nuovi generi, rivoluzionare il gameplay e complessivamente migliorare i propri prodotti con un comparto tecnico di altissimo livello. Il salto generazionale che ci attende tra qualche mese, ci farà effettivamente percepire questo grande passo avanti nel mondo videoludico? Sentiremo sin da subito la sensazione di avere tra le mani un videogioco proveniente veramente dal futuro? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, analizzando l'attuale situazione del mercato e paragonando i salti generazionali avvenuti in passato.

Queste sulla carta sembrano essere tutte buone notizie per noi videogiocatori, ma ci sono delle problematiche piuttosto importanti da dover considerare. In seguito cercheremo di capire perché tutto questo ottimo hardware potrà essere sfruttato solamente in parte, sopratutto per quanto riguarda i titoli multipiattaforma nei primi anni dopo il lancio di Playstation 5 e Xbox Series X.

Sony e Microsoft hanno portato diverse innovazioni a livello hardware per le loro prossime console, PlayStation 5 e Xbox Series X. Partendo dalla classica potenza di calcolo, sia grafica che computazionale, le due aziende sono riuscite almeno a raddoppiare tale valore nelle attuali macchine da gioco. Inoltre è stato aggiunto un elemento fondamentale: il disco a stato solido (o se preferite SSD ). Questo componente è in grado di caricare nella memoria le texture ed altri elementi di gioco con una rapidità disarmante rispetto ai classici hard disk meccanici. Il tutto è stato poi ottimizzato grazie ad un'architettura ad hoc per la riproduzione di videogiochi, creata tenendo in mente le esigenze degli sviluppatori e dei rispettivi motori di gioco. Tutto questo permetterà quindi di avere una maggiore libertà durante la creazione dei videogiochi e semplificherà la gestione di determinate problematiche riscontrate negli ultimi anni a causa dell'hardware limitato. Numerosi studi di sviluppo possiedono da parecchio tempo i dev-kit di PS5 e Xbox Series X, per poter studiare il potenziale delle due macchine ed iniziare al più presto il lavoro sui titoli di prossima generazione.

La continuità tra generazioni

Il problema della prossima generazione di console è stranamente legato a Playstation 4, Xbox One e alle loro versioni migliorate. Sia Sony che Microsoft vogliono rendere il passaggio dalle attuali console a quelle next-gen il meno brusco possibile. In passato il salto generazionale si vedeva non solo a livello tecnico, ma anche con i contenuti esclusivi rilasciati sulle rispettive console. Quello che conta alla fine sono i videogiochi, spesso strettamente legati con le macchine sulle quali sono stati progettati e rilasciati. Il possessore di Playstation 3 ha dovuto abbandonare la sua intera libreria di videogiochi comprando una Playstation 4, essendo quest'ultima non retrocompatibile. Allo stesso modo gli accessori, i controller ed altri servizi cambiarono con il salto generazionale. Questo rappresentava dunque un taglio netto con il passato, spesso difficile da sostenere economicamente sia per gli sviluppatori che per i clienti finali. Proprio per questo motivo, il salto generazionale previsto per quest'anno con l'arrivo di Playstation 5 e Xbox Series X non sarà così radicale, anzi, le due aziende cercheranno di renderlo il più fluido possibile.

Microsoft ha evidenziato maggiormente la volontà di mantenere questa continuità con il proprio ecosistema Xbox. I videogiochi (anche quelli esclusivi) in uscita su Series X saranno disponibili pure sulle attuali console. Questo indubbiamente farà felici molti recenti acquirenti di una Xbox One, ma allo stesso modo potrebbe far storcere il naso a coloro che dalla next-gen pretendono il massimo. I videogiochi disponibili su Xbox Series X infatti, dovranno essere progettati tenendo in considerazione anche le vecchie macchine da gioco. Chiaramente il livello tecnico, la risoluzione ed il frame rate potranno essere facilmente migliorabili su Series X, ma determinati elementi di gioco dovranno rimanere gli stessi.

Volendo fare qualche banale esempio per rendere meglio l'idea, pensate alle classiche strettoie presenti nei videogiochi, introdotte per permettere alla console di caricare l'area successiva. Uno dei titoli che adotta questo "trucchetto" è Star Wars Jedi: Fallen Order, oppure anche il recentissimo Final Fantasy VII Remake. Grazie alla rapidità del disco a stato solido presente nelle console di nuova generazione, questi "caricamenti nascosti" non sarebbero più necessari, ma dovrebbero comunque introdurli per permettere al titolo di essere riprodotto sulle macchine più datate.

Sony dall'altra parte vuole distaccarsi il più possibile dall'attuale hardware. La Playstation 5 però avrà comunque una funzionalità interessante, sia per i videogiocatori che per gli sviluppatori: la retrocompatibilità. Grazie ad essa la maggior parte dei giochi Playstation 4 potrà essere riprodotta sulla console di nuova generazione. Se quindi le esclusive Playstation 5 verranno sviluppate tenendo in mente esclusivamente l'hardware di questa macchina (al contrario di quanto visto per Microsoft), lo stesso probabilmente non sarà valido per i titoli multipiattaforma.