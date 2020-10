The Dark Pictures: Little Hope, il trailer presenta i segreti della cittadina

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer The Dark Pictures: Little Hope intitolato Segreti e Premonizioni. In questo video sono mostrati i segreti che quattro studenti del college e il loro professore (oltre che, ovviamente, i giocatori) dovranno svelare nell'omonima cittadina abbandonata.

I cinque sono a Little Hope per cercare un mezzo per scappare alle visioni del terribile passato di quel luogo e alle minacce che si celano nelle ombre.

The Dark Pictures Anthology, Little Hope consentirà di giocare da soli o con gli amici e affrontare ardui dilemmi che daranno forma al destino dei tuoi personaggi e sbloccare alcuni dei segreti nascosti che aiuteranno a scoprire la storia di Little Hope.

Si potranno anche ottenere contenuti bonus che svelano i dettagli del making of di Little Hope, inclusi video dietro le quinte, interviste e un fumetto e un art book. La curiosità e l'accurata esplorazione saranno ricompensate con la scoperta di misteriose foto che mostreranno un possibile futuro all'interno del gioco. Poi occorrerà usare saggiamente queste premonizioni per aiutare a fare le scelte giuste e ricordare che la vita dei personaggi potrebbe dipendere dalle vostre decisioni.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile dal 30 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital. I pre-order sono disponibili da oggi sul PlayStation Store, Xbox Games Store e STEAM. Ottenendo l'accesso anticipato alla Curator's Cut darà modo di avere nuove scene rispetto alla versione normale e di giocare nei panni di diversi personaggi con nuove scelte ed esiti.