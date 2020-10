PS5: aggiornamento non obbligatorio per i giochi su disco, come su PS4

PS5 non chiederà agli utenti di effettuare un aggiornamento obbligatorio per i giochi su disco, che potranno dunque essere utilizzati fin da subito, come su PS4.

La notizia è stata confermata da Hideaki Nishino, senior vice president of platform and planning management presso Sony, ai microfoni di Digital Foundry, pochi minuti dopo la presentazione dell'interfaccia di PlayStation 5.

Naturalmente ciò non vale per i titoli che richiedano una connessione a internet sempre attiva: in quel caso l'aggiornamento dei dati sarà necessario per poter accedere all'esperienza con la stessa versione utilizzata dagli altri giocatori.

La scelta effettuata da Sony è importante, a maggior ragione considerando la netta virata della casa giapponese verso il formato digitale con il lancio contemporaneo della Digital Edition di PS5, che punta a superare il mercato retail.

Secondo quanto riferito da Nishino, infatti, l'idea di imporre un update obbligatorio anche per chi ha acquistato un gioco su disco è sempre stata fuori discussione, nel rispetto delle scelte degli utenti.