Alex Jones: NWO Wars, il re dei complottisti di estrema destra USA ha il suo gioco ufficiale

Alex Jones, il re dei complottisti USA , personaggio molto amato dall'estrema destra, ha il suo videogioco ufficiale : Alex Jones: NWO Wars (NWO sta per New World Order). Lo si può acquistare su Steam per 21,77€ (17,41€ in offerta lancio).

Fermate quei Bill

In generale Alex Jones: NWO Wars è un run and gun in cui si guida un Jones insolitamente prestante che deve vedersela con mostri terrificanti quali un drago Biden, creature varie che sparano arcobaleni, streghe che rapiscono bambini, Bill Clinton, Bill Gates e tutti gli altri nemici di fantasia tanto cari a una certa visione politica.

In soccorso del nostro eroe ci sono personaggi che gravitano intorno al suo ambiente, quello dell'Alt-Right americana, come un Donald Trump versione super eroe.

Per chi non lo conoscesse, Alex Jones è un acceso sostenitore di moltissime teorie del complotto, nonché gestore di InfoWars, sito più volte condannato per la diffusione di notizie false. Il titolo del gioco nasce proprio da una di queste teorie, quella del complotto lunare, secondo cui governi e imprese di tutto il mondo sono in combutta per creare un "Nuovo ordine mondiale", usando come mezzi: "crisi economiche deliberatamente pianificate, sofisticate tecnologie di sorveglianza e attacchi terroristici artificiosi che alimentano l'isteria collettiva".

Ora potete fermare tutto questo acquistando il suo videogioco. Lo potete trovare a questo indirizzo. Soros non è incluso nel prezzo.