GTA 6 è stato rovinato dalla politica e dal buonismo? L'attore di Michael di GTA 5 risponde

Queste critiche sono legate al fatto che il gioco è stato presentato mettendo al centro una protagonista femminile, Lucia , eventualità inaccettabile per molti a quanto pare. Ci sono state anche affermazioni alquanto aggressive sull'argomento, come ad esempio un tweet che recita "Vi prometto che i fan ve ne faranno pentire" o anche "Rovineranno GTA 6 con la politica".

Grand Theft Auto 6 ha immediatamente suscitato l'eccitazione di una gran quantità di persone, ma al tempo stesso molti si sono lamentati del fatto che la saga sia diventata "woke" , termine utilizzato dalla destra USA negli ultimi per riferirsi in modo dispregiativo a tutti quei contenuti che promuovono idee progressiste in materia di identità ed etnia. Ned Luke, che ha interpretato il co-protagonista Michael in GTA 5, ha dato la sua risposta a queste "accuse".

La reazione del doppiatore di Michael di GTA 5

A destra, Michael di GTA 5

Ned Luke, che interpreta Michael in Grand Theft Auto 5, ha espresso la sua opinione su questa assurdità in una recente intervista. Parlando con IGN, ha commentato: "Ci sono un sacco di pagliacci che dicono: 'Rockstar è diventata woke, si sta piegando alla bontà del mondo'".

"GTA 6 sarà il gioco più grande di sempre. A me [Lucia] sembra veramente cazzuta. L'ultima scena in cui irrompono, sembra proprio una figata. E la cosa bella è che ha fatto da apripista. Ha aperto la porta a calci e poi Jason è entrato. Quindi, non so se questo significhi che lei sarà la star e lui sarà insieme a lei, o che altro".

"Ci sono state altre protagoniste femminili in passato, ma ovviamente non in qualcosa di così grande come questo gioco", ha continuato Luke, lodando ciò che ha visto finora. Luke ha poi parlato positivamente della sua esperienza presso Rockstar, commentando che non ha mai avuto una brutta giornata di lavoro.

