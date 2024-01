Hideki Kamiya parla del suo 2024: cercherà un lavoro per 'potersi pagare da mangiare'

Famitsu ha realizzato una intervista di fine anno - come suo solito - nella quale chiede a tantissimi sviluppatori giapponesi di anticipare cosa possiamo aspettarci da loro nel 2024. Tra i vari vi era anche Hideki Kamiya, co-fondatore di PlatinumGames che ha da qualche tempo lasciato la compagnia. Lo sviluppatore ha affermato che quest'anno spera di trovare un nuovo lavoro in ambito videoludico così da "potersi pagare da mangiare".

Nel caso siate confusi dall'affermazione (o addirittura preoccupati), non abbiate timore. Kamiya è noto per il suo stile eccentrico e, sebbene per il momento non abbia effettivamente un lavoro, non ha certamente problemi di soldi. Dopotutto ha lasciato l'ufficio di PlatinumGames in Lamborghini.

Il suo allontanamento è inoltre stato volontario e ha stretto un accordo con il suo ex-team che gli impedisce di unirsi a un'altra compagnia per almeno un anno.