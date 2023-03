Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di aprile 2023 sono stati annunciati, ecco tutte le date

Amazon ha annunciato i giochi gratis per PC per i membri di Amazon Prime Gaming che verranno resi disponibili a scaglioni nel corso del mese di aprile 2023. Di seguito trovate l'elenco completo dei titoli e in quali date potrete riscattarli:

6 aprile

Wolfenstein: The New Order

Ninja Commando

Art of Fighting 3

13 aprile

The Beast Inside

Icewind Dale: Enhanced Edition

Crossed Swords

Ghost Pilots

20 aprile

Beholder 2

Terraformers

Metal Slug 4

Ninja Masters

27 aprile

Looking fo Aliens

Grime

Sengoku

Magician Lord

Tra i titoli gratuiti di aprile 2023 spicca Wolfenstein: The New Order, l'apprezzato sparatutto di MachineGames uscito nel 2014, che gli abbonati a Prime Gaming potranno ottenere dal 6 aprile, ricevendo così una chiave da riscattare su GOG. Per i più nostalgici poi c'è Metal Slug 4, mentre se vi piacciano i metroidvania potrebbe interessarvi anche Grime.

Per ottenere i titoli riservati agli abbonati ad Amazon Prime Gaming vi basta semplicemente visitare il sito ufficiale della piattaforma a questo indirizzo, effettuare l'accesso con le proprie credenziali Amazon e cliccare sul pulsante "Riscatta" accanto a ogni contenuto gratuito.

Che ne pensate della line-up di aprile 2023 di Amazon Prime Gaming?