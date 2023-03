The Last of Us Parte 1 per PC, un video di gameplay a 4K e 60 fps con la prima mezz'ora

The Last of Us Parte 1 si mostra su PC in un video di gameplay catturato da IGN a 4K e 60 fps con tutte le impostazioni al massimo, sebbene non venga specificato il probabilissimo uso del DLSS. Le sequenze riprendono la prima mezz'ora del gioco.

Come abbiamo scritto nella recensione di The Last of Us Parte 1 per PC, ci troviamo di fronte al porting maldestro di un titolo eccezionale, che pecca sul fronte dell'ottimizzazione e richiede configurazioni davvero potentissime per poter girare al meglio, come dimostra anche l'hardware impiegato per queste catture.

La testata americana ha infatti utilizzato un PC equipaggiato con un processore Intel Core i9 12900K, una potentissima scheda video NVIDIA RTX 4090 e ben 64 GB di RAM, oltre sicuramente a un SSD con interfaccia PCI Express.

Specifiche di fascia decisamente alta, che vanno a compensare in questo caso le mancanze di una conversione che sicuramente verrà migliorata attraverso degli aggiornamenti, ma che per il momento andrebbe evitata.