AMD, le nuove Radeon RX 6000 e il Risponde sono i piatti forti del pomeriggio Twitch

Il pomeriggio di oggi sul canale di Twitch di Multiplayer.it è particolarmente ricco di appuntamenti da non perdere. Si parte alle 15 con il consueto appuntamento con il Multiplayer Risponde per continuare subito dopo con la conferenza di AMD. Si vocifera che il colosso della tecnologia annuncerà le sue GPU di fascia media e bassa che andranno a completare l'offerta della famiglia Radeon RX 6000.

Vincenzo Lettera e il Multiplayer Risponde quest'oggi arriveranno un'ora prima. La formula della trasmissione, però, non cambia di una virgola: risponderemo a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi, ma non solo. Fate quindi le vostre domande qui sotto o direttamente nella chat di Twitch: Vincenzo proverà a rispondere a tutti.

A stretto giro di posta arriveranno Umberto Moioli e Pierpaolo Greco a commentare la nuova conferenza di AMD. Il colosso della tecnologia, grande protagonista in questi mesi con una serie di prodotti di altissimo livello che hanno alzato in maniera esponenziale il livello della competizione con Intel e Nvidia, presenterà, con tutta probabilità, i modelli di fascia media e bassa della famiglia Radeon RX 6000. In questo modo presenterà sul mercato un'offerta completa, adatta a tutti i videogiocatori, ma soprattutto a tutti i portafogli.

