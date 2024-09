AMD svela Z2 Extreme, il nuovo chip per handheld che mira ad aumentare del 300% la durata della batteria

Durante una presentazione a porte chiuse all'IFA 2024 di Berlino, AMD ha svelato il periodo di uscita e i primi dettagli del nuovo chip Z2 Extreme per PC handheld basato su Strix Point, che sulla carta promette un sostanziale boost alla durata della batteria.

Il lancio del chip è in programma per l'inizio del 2025 e andrà a sostituire lo Z1 Extreme già impiegato in ASUS ROG Ally e Ally X e Lenovo Legion GO, portando dunque al debutto di nuovi hanheld che ne sfrutteranno le caratteristiche.