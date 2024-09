Titan Quest 2 torna a mostrarsi con un videogameplay di ben 40 minuti

Tra pochi mesi avrà inizio l'accesso anticipato

Per chi non lo conoscesse, Titan Quest 2 è un action GDR con visuale isometrica ambientato in un mondo basato sulla mitologia greca. Nel gioco vestiamo i panni di un guerriero che ha il compito di affrontare e sconfiggere Nemesis, la Dea della Vendetta che sta corrompendo i Fili del Destino. I giocatori potranno personalizzare a piacimento il proprio eroe e combinare due diffferenti maestrie per creare una classe ibrida unica. Non manca la possibilità di giocare in multiplayer online assieme ad altri utenti, per esplorare il mondo ricco di sorprese, sfide e insidie che caratterizza il gioco.

Il gioco sarà disponibile in accesso anticipato durante il prossimo inverno su PC ed è in sviluppo anche per PS5 e Xbox Series X|S. Giusto pochi giorni fa abbiamo pubblicato la nostra anteprima di Titan Quest 2.