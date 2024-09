Bethesda svela nuovi dettagli su Starfield: Shattered Space per festeggiare il primo anniversario del gioco

In particolare, il post afferma che i giocatori potranno scoprire ed esplorare oltre 50 nuove ambientazioni di Va'ruun'kai e affrontare nuovi formidabili nemici, mettendoli in allerta in particolare per i Redeemed e i Vortex Horror. Si parla anche di nuove granate fabbricabili e il ritorno della Flotta Cremisi, degli Spaziali e degli Zeloti.

Oggi Starfield spegne la sua prima candelina e per festeggiare Bethesda ha pubblicato un post su X, ricordando l'imminente uscita di Shattered Space e svelando alcuni dei contenuti che troveranno i giocatori nell'espansione in uscita su PC e Xbox Series X|S a fine mese.

Shattered Space sarà disponibile a fine settembre

Bethesda precisa che queste informazioni sono solo un assaggio, con altri dettagli sui contenuti dell'espansione che verranno svelati nelle settimane precedenti al lancio. A questo proposito, vi ricordiamo che Shattered Space sarà disponibile a partire dal 30 settembre al prezzo di 29,99 euro. Il DLC introdurrà una nuova storia che si concentrerà sulla Casa Va'ruun, permettendo ai giocatori di scoprire maggiori dettagli e segreti di questa fazione. Rispetto al gioco base, l'espansione includerà più contenuti creati a mano e meno generati proceduralmente.

In precedenza, il director Todd Howard ha spiegato che i giocatori possono aspettarsi dimensioni simili all'espansione Far Harbor di Fallout 4, quindi in termini di durata probabilmente siamo sopra le 10 ore per completare i contenuti principali e oltre 15 - 20 ore per chi vuole completare anche tutti quelli secondari.