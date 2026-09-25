0

Annunciato Dawngazer, un nuovo action GDR fantasy dal director di Unicorn Overlord

Annunciato Dawngazer, il nuovo action GDR diretto da Takafumi Noma, il director di Unicorn Overlord, in arrivo nel 2028 su PC e console. Il progetto inaugura Ignisphere, un vasto universo fantasy multimediale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/09/2026
Uno scatto dal primo trailer di Dawngazer

Good Smile Company e Monochrome Corporation hanno annunciato Ignisphere, una nuova IP fantasy concepita come un vasto universo narrativo destinato a ospitare più storie e progetti multimediali.

Il primo titolo è Dawngazer, un action GDR guidato da Takafumi Noma, director dell'acclamato Unicorn Overlord. Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam), con uscita prevista nel 2028. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, visibile qui sotto.

Un nuovo universo fantasy che si espanderà oltre i videogiochi

Dai primi dettagli ufficiali, l'universo di Ignisphere nasce dalla collaborazione tra Monochrome, che celebra il suo quindicesimo anniversario, e Good Smile Company, con l'obiettivo di costruire un mondo originale composto da numerose nazioni e razze.

Ignisphere è anche il nome del nuovo studio guidato da Takafumi Noma, che dopo aver ricoperto ruoli chiave nello sviluppo di Unicorn Overlord punta a replicare un coinvolgimento diretto in ogni fase della creazione di un universo coeso e immersivo. La colonna sonora sarà affidata a Yoshimi Kudo, compositore noto per Unicorn Overlord ed Elden Ring. Il teaser qui sopra include un brano originale arrangiato da Kudo, con le voci di KOCHO, SAK. e Maki Takimoto, e il violoncello di Wataru Mukai.

Trails in the Sky 2nd Chapter, la recensione di un remake magnifico Trails in the Sky 2nd Chapter, la recensione di un remake magnifico

Contestualmente è stato aperto l'account Twitter ufficiale di Ignisphere, che fornirà aggiornamenti su Dawngazer e sui futuri progetti. L'obiettivo, infatti, è quello di costruire un brand che non si limiterà ai videogiochi, ma coinvolgerà anche altri media, nonché prodotti dedicati come figure e merchandising ufficiale. A questo proposito, sono già in lavorazione più light novel ambientate nell'universo di Ignisphere, sviluppate in collaborazione con Kadokawa tramite l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Annunciato Dawngazer, un nuovo action GDR fantasy dal director di Unicorn Overlord