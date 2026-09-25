Annunciato Dawngazer, un nuovo action GDR fantasy dal director di Unicorn Overlord

Il primo titolo è Dawngazer , un action GDR guidato da Takafumi Noma , director dell'acclamato Unicorn Overlord . Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5, Nintendo Switch 2 e PC (via Steam), con uscita prevista nel 2028. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, visibile qui sotto.

Good Smile Company e Monochrome Corporation hanno annunciato Ignisphere , una nuova IP fantasy concepita come un vasto universo narrativo destinato a ospitare più storie e progetti multimediali .

Un nuovo universo fantasy che si espanderà oltre i videogiochi

Dai primi dettagli ufficiali, l'universo di Ignisphere nasce dalla collaborazione tra Monochrome, che celebra il suo quindicesimo anniversario, e Good Smile Company, con l'obiettivo di costruire un mondo originale composto da numerose nazioni e razze.

Ignisphere è anche il nome del nuovo studio guidato da Takafumi Noma, che dopo aver ricoperto ruoli chiave nello sviluppo di Unicorn Overlord punta a replicare un coinvolgimento diretto in ogni fase della creazione di un universo coeso e immersivo. La colonna sonora sarà affidata a Yoshimi Kudo, compositore noto per Unicorn Overlord ed Elden Ring. Il teaser qui sopra include un brano originale arrangiato da Kudo, con le voci di KOCHO, SAK. e Maki Takimoto, e il violoncello di Wataru Mukai.

Contestualmente è stato aperto l'account Twitter ufficiale di Ignisphere, che fornirà aggiornamenti su Dawngazer e sui futuri progetti. L'obiettivo, infatti, è quello di costruire un brand che non si limiterà ai videogiochi, ma coinvolgerà anche altri media, nonché prodotti dedicati come figure e merchandising ufficiale. A questo proposito, sono già in lavorazione più light novel ambientate nell'universo di Ignisphere, sviluppate in collaborazione con Kadokawa tramite l'etichetta Fujimi Fantasia Bunko.