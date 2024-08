Ark 2 è stato annunciato da Xbox per la Gamescom 2024, ma poi Microsoft ha detto che era un errore

Da tempo non abbiamo novità su Ark 2 , il nuovo gioco di Studio Wildcard e Grove Street Games. Sappiamo solo che l'opera dovrebbe arrivare entro al fine dell'anno in Accesso Anticipato. I fan hanno quindi reagito positivamente nello scoprire che il videogioco sarebbe apparso alla Gamescom presso le postazioni di Xbox .

La comunicazione di Microsoft su Ark 2

"Ark 2 era originariamente indicato come giocabile su console Xbox - questa menzione è stata fatta per errore ed è stata rimossa", si legge nella nota dell'editore in fondo al post ufficiale di Microsoft.

Al momento Ark 2 non è molto altro se non un trailer con Vin Diesel in groppa a un dinosauro. Speriamo di ricevere presto novità a riguardo, visto che il gioco è stato annunciato quattro anni fa e ha già mancato l'inizia finestra di lancio che era stata posizionata per il 2023.

Secondo i dati della Securities and Exchange Commision degli Stati Uniti d'America del 2022, Microsoft ha pagato 2,3 milioni di dollari per avere per tre anni in formato esclusivo Ark 2 su Game Pass.

Il primo Ark è un popolare gioco multigiocatore sandbox a base di dinosauri. La sua versione remaster, Survival Ascended, è ancora in accesso anticipato e riceve regolarmente aggiornamenti, ma ovviamente non è un nuovo capitolo e i fan vorrebbero capire se Ark 2 sarà un degno seguito.